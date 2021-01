Parma | Krause accoglie D’Aversa | “Benvenuto mister”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “. Mi è piaciuta la giornata che abbiamo trascorso insieme”. Con questo laconico messaggio il presidente del, Kyleil nuovo allenatore del club Roberto, che per la verità torna sulla panchina ducale dopo pochissimi mesi dal suo addio. I due, però, non avevano ancora lavorato assieme, visto che l’americano aveva subito scelto Liverani per il suo nuovo corso. SportFace.