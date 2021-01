Neanche nei film quello che è accaduto a Capitol Hill - (Di giovedì 7 gennaio 2021) Abbiamo ripensato ad alcune famose serie tv americane: in nessuna di essa si era mai visto ciò che è accaduto il 6 gennaio a Washington con il Congresso preso d'assalto. Si trova qualcosa di peggio solo nei film apocalittici serie tv House of cards congresso usa Orlando Sacchelli ? Elezioni USA 2020 focus Url redirect: https://blog.ilgiornale.it/sacchelli/2021/01/07/Neanche-nei-film-si-vede-cio-che-e-accaduto-a-Capitol-Hill/ Neanche film o serie tvavevano mai immaginatole scene di Washington Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Abbiamo ripensato ad alcune famose serie tv americane: in nessuna di essa si era mai visto ciò che èil 6 gennaio a Washington con il Congresso preso d'assalto. Si trova qualcosa di peggio solo neiapocalittici serie tv House of cards congresso usa Orlando Sacchelli ? Elezioni USA 2020 focus Url redirect: https://blog.ilgiornale.it/sacchelli/2021/01/07/-nei--si-vede-cio-che-e--a-o serie tvavevano mai immaginatole scene di Washington

