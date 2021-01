Naspi 2021 | requisiti Inps | ecco a chi spetta la disoccupazione

Leggi su notizieora

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Con l’arrivo del nuovo anno è opportuno fare il punto della situazione in merito alla. L’indennità dicontinuerà infatti a essere erogata in favore dei lavoratori che possiedono idi legge e che perdono in modo involontario la propria occupazione. In questi casi, resta infatti possibile contare sull’assegno erogato dall’e definito come “nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego”. La misura attualmente in funzione deriva dal quadro normativo entrato in vigore con il Jobs Act e con il complessivo riordino delle prestazioni sociali. Oltre a ciò, ci sono alcune importanti novità da considerare per ile che sono state decise recentemente attraverso l’approvazione della legge di bilancio.: i criteri e i ...