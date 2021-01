Incidente sull' E45 | un' auto si cappotta nella galleria | due feriti

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Unin mattinata ha creato un po' di scompiglioa E45, all'altezza di Sarsina. Un'si è ribaltata all'interno dellaTavolicci, al chilometro 193+900 in direzione Nord. ...

CryAntonino : #Lamezia Terme, incidente violentissimo tra ambulanza e furgoncino: tre feriti, due erano sull'autoambulanza - ilbanale : Ci sono giornalisti e pubblicisti (scrivono e parlano di calcio ) che durante le partite di champions commentavano… - cercounnome : avere mio fratello come fratello è un lavoro ma anche uno spasso. ha appena fatto un incidente e la nostra conversa… - infoitsport : Roma, giallo sull'incidente di De Sanctis: la ricostruzione - Ewavolpones84 : RT @RepubblicaTv: Assalto al Congresso Usa, gaffe di Mentana durante la diretta: la regia manda il video di un film: Piccolo incidente di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull

(AGR) Il bilancio del 2020 dell’attività operativa della Polizia Stradale di Roma è stato influenzato dall’ emergenza sanitaria [...] ...Grave incidente stradale sulla Statale 115 poco dopo la curva di Poggio di Guardia all’altezza del Saint Louis sulla statale 115. Per cause ancora in corso di accertamento un’Audi station wagon e un a ...