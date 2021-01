Giffoni Sei Casali | domani sospensione idrica | ecco le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa AUSINO SpA – Servizi Idrici Integrati – ha comunicato che l’intervento di riparazione inizialmente previsto in data lunedì 4 gennaio 2021 sulla ”condotta adduttrice Consorziale nel tenimento diSei, Località Oliveto Chiuso” sarà effettuato, venerdì 8 gennaio e che a tal fine si renderà necessario sospendere l’erogazionesulla condotta consorziale a partire dalle ore 05:00 di venerdì 8 gennaio 2021. Lacomporterà la mancata erogazione alle seguenti: Sordina; Montecasino (parte alta); Cappelle Superiori; Puzzo di Cappelle; Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP); Ospedale G. Da Procida; Rione Calenda parte alta (tratto ...