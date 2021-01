Fiorentina | ufficiale | Cutrone torna al Wolves

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Era nell’aria. Adesso è, laattraverso un comunicato annuncia il ritorno in Inghilterra del classe ’98 Patrick. L’ex Milan non è riuscito a convincere la società viola con le sue prestazioni. Questo il comunicato: “Lacomunica di aver raggiunto l’accordo con ilper la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Patrick Cutrone saluta la Fiorentina a torna al Wolverhampton, che aveva lasciato per andare in prestito alla squadra viola. L’attaccante classe 1998 rientra quindi in Premier League, dove fin qui ha ...Anche a fronte del report che ha precisato un 'lieve trauma distorsivo al ginocchio destro', immaginarne una disponibilità col Cagliari, domenica, pare utopia. L'ex Bayern comincerà subito le terapie ...