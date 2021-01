De Paul: “Conte mi cerca? Sono onorato ma ora penso all’Udinese” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il fantasista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, ha commentato l’interesse dell’Inter e di Conte nei suoi confronti. Queste le sue parole: “I grandi allenatori che ti cercano fanno piacere, non solo Conte che conosciamo tutti. Io Sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me Sono come una famiglia. So che mi guardano e dipendono anche da me, il mio modo di dimostrare rispetto è quello di stare con la testa qui ed essere un esempio, poi quello che succede non dipende da me. Io Sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto. Mi prendo le mie responsabilità che riguardano il campo e mi occupo solo di quello”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, il fantasista dell’Udinese, Rodrigo De, ha commentato l’interesse dell’Inter e dinei suoi confronti. Queste le sue parole: “I grandi allenatori che tino fanno piacere, non soloche conosciamo tutti. Ioil capitano dell’Udinese, la società e i compagni per mecome una famiglia. So che mi guardano e dipendono anche da me, il mio modo di dimostrare rispetto è quello di stare con la testa qui ed essere un esempio, poi quello che succede non dipende da me. Ioconcentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto. Mi prendo le mie responsabilità che riguardano il campo e mi occupo solo di quello”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

