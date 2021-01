Dark Souls incontra Zio Paperone nella speciale T-shirt di TeeTee (Di giovedì 7 gennaio 2021) Se siete in cerca di abbigliamento particolare dedicato ai videogiochi allora il sito TeeTee fa per voi. Al suo interno si trovano infatti tantissimi design a tema geek che possono essere utilizzati su magliette, felpe, canotte e molto altro. A tal proposito vi riportiamo la maglietta del giorno, disponibile ancora per 11 ore che raffigura uno Zio Paperone in salsa Dark Souls. Intitolata "Duck Souls", la maglietta vede uno Zio Paperone in armatura alle prese con la difesa un ingente bottino. Ebbene, questo capo di abbigliamento può essere vostro solo entro la mezzanotte di oggi per 12 euro, più 3 euro di spese di spedizione. Il design è stato creato da Coppi, artista italiano che collabora con TeeTee attraverso una serie di fantastici artwork. Vale la pena ricordare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Se siete in cerca di abbigliamento particolare dedicato ai videogiochi allora il sitofa per voi. Al suo interno si trovano infatti tantissimi design a tema geek che possono essere utilizzati su magliette, felpe, canotte e molto altro. A tal proposito vi riportiamo la maglietta del giorno, disponibile ancora per 11 ore che raffigura uno Zioin salsa. Intitolata "Duck", la maglietta vede uno Zioin armatura alle prese con la difesa un ingente bottino. Ebbene, questo capo di abbigliamento può essere vostro solo entro la mezzanotte di oggi per 12 euro, più 3 euro di spese di spedizione. Il design è stato creato da Coppi, artista italiano che collabora conattraverso una serie di fantastici artwork. Vale la pena ricordare ...

