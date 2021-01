Covid, frena il calo dei positivi attuali. Dieci decessi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continua a calare il numero delle persone attualmente positive nel Casertano, anche se ad un ritmo inferiore rispetto a qualche settimana fa, quando quotidianamente si registrava un tasso di guarigioni superiore di centinaia di unità rispetto ai nuovi contagiati: ad oggi sono poco meno di 4mila (3989) i positivi in provincia. nelle ultime 24 sono guarite 219 persone a fronte di 141 nuove positività, per un tasso di contagio dell’8% (1750 i tamponi effettuati ieri). Altro dato che invece continua a mantenersi costante è quello delle vittime del Covid, sempre molto alto nelle ultime settimane: Dieci i decessi nelle ultime 24 ore (115 dal 23 dicembre scorso), 482 da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continua a calare il numero delle persone attualmente positive nel Casertano, anche se ad un ritmo inferiore rispetto a qualche settimana fa, quando quotidianamente si registrava un tasso di guarigioni superiore di centinaia di unità rispetto ai nuovi contagiati: ad oggi sono poco meno di 4mila (3989) iin provincia.24 sono guarite 219 persone a fronte di 141 nuovetà, per un tasso di contagio dell’8% (1750 i tamponi effettuati ieri). Altro dato che invece continua a mantenersi costante è quello delle vittime del, sempre molto altosettimane:24 ore (115 dal 23 dicembre scorso), 482 da ...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Bari, il Covid frena anche i saldi: 'Pochi affari, ma è una scusa per uscire': L'avvio dei saldi invernali, nelle strade… - RepubblicaTv : Bari, il Covid frena anche i saldi: 'Pochi affari, ma è una scusa per uscire': L'avvio dei saldi invernali, nelle s… - PaolaAnna8 : RT @laperlaneranera: La Cina dice NO ai controlli della missione OMS. Cina frena indagine Oms sulle origini del Covid - anto_galli4 : RT @laperlaneranera: La Cina dice NO ai controlli della missione OMS. Cina frena indagine Oms sulle origini del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid frena Video: Cina frena indagine Oms sulle origini del Covid L'Arena Trump rimosso da Facebook a tempo indeterminato, Zuckerberg: "Rischi troppo grandi"

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato rimosso da Facebook a tempo indeterminato, e almeno fino al giorno del passaggio di consegne al presidente eletto Joe Biden.

Milano poco mossa, chiude a +0,05%

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato rimosso da Facebook a tempo indeterminato, e almeno fino al giorno del passaggio di consegne al presidente eletto Joe Biden. Seduta positiva per l'azionario europeo, con gli investitori che sperano in maggiori stimoli fiscali e nella ripresa innescata dai vaccini. In particolare, il Ftse Mib ha segnato +0,05% ...