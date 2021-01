Chi era Riccardo Cioni | età | carriera | moglie | social e soprannome

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La triste notizia della morte dell’iconicoè arrivata da qualche ora, un annuncio drammatico: scopriamo insieme chi era il celebre dj, età,. (fonte facebook)La dolorosa notizia della morte diè arrivata da qualche ora e ha lasciato senza parole il pubblico. Un annuncio drammatico, l’addio al celebre dj che viene considerato uno dei più grandi del panorama. Originario di Livorno, classe 1954,esordisce lavorando per alcune stazioni radio della città, fino a quando non approda a Radio Quattro a Pisa. Sposato con Agnese, il celebre artista aveva ottenuto un grande successo non solo in Italia, ma anche a livello internazionale soprattutto ...