Campania, oltre mille positivi. Superati i tremila morti per Covid (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.052, di cui 937 asintomatici e 115 con sintomi, a fronte di 11.930 tamponi processati (tasso di positività all’8,8%). Si registrano 39 deceduti, di cui 8 morti negli ultimi due giorni e 31 morti in precedenza ma registrati ieri (in totale 3.033). I guariti sono 997. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 96 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.385 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.052, di cui 937 asintomatici e 115 con sintomi, a fronte di 11.930 tamponi processati (tasso dità all’8,8%). Si registrano 39 deceduti, di cui 8negli ultimi due giorni e 31in precedenza ma registrati ieri (in totale 3.033). I guariti sono 997. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 96 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.385 L'articolo ilNapolista.

