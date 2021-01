Ascolti TV | Mercoledì 6 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia Nella serata di ieri, Mercoledì 6 gennaio 2021, su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la terza puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Speciale Tg2 ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Now You See Me 2 ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 la replica de I Miserabili è seguita da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Atlantide in replica ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Un Natale inaspettato segna .000 spettatori (%). Sul Nove Dirty Dancing è seguito da .000 spettatori con il %. Su SkySportUno e SkySportSerieA Milan-Juventus è vista da .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia Nella serata di ieri,, su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la terza puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Speciale Tg2 ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Now You See Me 2 ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 la replica de I Miserabili è seguita da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Atlantide in replica ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Un Natale inaspettato segna .000 spettatori (%). Sul Nove Dirty Dancing è seguito da .000 spettatori con il %. Su SkySportUno e SkySportSerieA Milan-Juventus è vista da .000 spettatori ...

fabiofabbretti : Lo speciale #SolitiIgnoti domina (22.7% di share), crolla #FratelliCaputo (9.7%). #Tg2Post in prima serata al 6% - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 6 gennaio 2021: Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia, Fratelli Caputo, Now you see Me, dati Au… - edvyildiz : @always__shines si amo, ma noi dobbiamo mantenerci su perché abbiamo ascolti un pò altalenanti. la fox deve piazzar… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 30 dicembre 2020. Nelle tue Mani 14.9%, Fratelli Caputo cala al 13.8%, Ranieri chiude al 6.1… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 30 Dicembre Il #TG5 delle 20:00 ha raccolto davanti al video 4.966.000 telespettatori e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì «L'Alligatore»: le anticipazioni della quarta e ultima puntata Panorama