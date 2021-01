Angelo Polenghi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021)Via Lamarmora, 31 – 20122Tel. 02/55185013 Sito Internet: Tipologia: pasticceria Prezzi: pasticcera secca e fresca 40€/kg Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio; Lunedì OFFERTADa settant’anni il pasticcerecoccola i clienti con le sue creazioni artigianali, preparate con materie prime genuine, come recita la targhetta in vetrina, tra crostate farcite con varie confetture e le forme allungate del dolce lombardo “amor polenta”. Oggi il pasticcere è aiutato dal giovane nipote Mattia e continua a sfornare instancabile i dolci della tradizione. Il piccolo e semplice locale è dominato dal lungo bancone con le proposte di pasticceria secca, come i baci di dama o i biscotti senza uova, e quella fresca. Lo sguardo spazia tra tartellette di frutta, croccante, meringhe ...