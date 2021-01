Usa, Trump arringa i suoi sostenitori: «Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Salva l’America. Marcia». Da questa mattina, Washington è blindata dalla polizia e dalla guardia nazionale per la protesta dei fan di Donald Trump contro i presunti e mai dimostrati brogli elettorali, nel giorno in cui il Congresso deve certificare la vittoria di Joe Biden. «I media non mostreranno la grandezza di questa folla, ci sono 300mila persone». Dal palco allestito nella capitale, Trump ha parlato ai suoi sostenitori: «Li abbiamo battuti quattro anni fa e quest’anno hanno truccato le elezioni» ha detto Trump accusando la sinistra di aver rubato il risultato finale. «Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria», ha detto ancora una volta il presidente americano in uno dei giorni più neri della sua presidenza. Con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Salva l’America. Marcia». Da questa mattina, Washington è blindata dalla polizia e dalla guardia nazionale per la protesta dei fan di Donaldcontro i presunti e mai dimostrati brogli elettorali, nel giorno in cui il Congresso deve certificare ladi Joe Biden. «I media non mostreranno la grandezza di questa folla, ci sono 300mila persone». Dal palco allestito nella capitale,ha parlato ai: «Li abbiamo battuti quattro anni fa e quest’anno hanno truccato le elezioni» ha dettoaccusando la sinistra di aver rubato il risultato finale. «Non ci, nonmai la», ha detto ancora una volta il presidente americano in uno dei giorni più neri della sua presidenza. Con ...

