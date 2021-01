Ultimo giro di tamponi. Focolaio di Covid? Milan-Juventus si gioca: "L'Asl non può intervenire" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan-Juventus si giocherà regolarmente. L'Ultimo giro di tamponi ha infatti escluso l'esistenza di un Focolaio in casa bianconera: gli unici due positivi sono Alex Sandro e Cuadrado, che quindi non potranno scendere in campo nel big match in programma a San Siro. Per entrambe le squadre si tratta di una partita molto importante, da giocare senza diversi giocatori chiave da ambo i lati. Poco dopo le 11 Cristiano Ronaldo e compagni sono saliti sul pullman diretto a Milano, dato che non ci sono i presupposti per un intervento dell'Asl di Torino. La quale era rimasta in attesa e non aveva escluso la possibilità di bloccare la trasferta se fossero emersi altri positivi. “Vogliamo una grande notte a Milano”, ha twittato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)si giocherà regolarmente. L'diha infatti escluso l'esistenza di unin casa bianconera: gli unici due positivi sono Alex Sandro e Cuadrado, che quindi non potranno scendere in campo nel big match in programma a San Siro. Per entrambe le squadre si tratta di una partita molto importante, dare senza diversitori chiave da ambo i lati. Poco dopo le 11 Cristiano Ronaldo e compagni sono saliti sul pullman diretto ao, dato che non ci sono i presupposti per un intervento dell'Asl di Torino. La quale era rimasta in attesa e non aveva escluso la possibilità di bloccare la trasferta se fossero emersi altri positivi. “Vogliamo una grande notte ao”, ha twittato la ...

Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società bianconera, ma il fatto che la Juventus sia partita per Milano è un chiaro segno del fatto che l'esito dell'ultimo giro di tamponi effettuat ...

La Asl avrebbe fermato la squadra solo in caso di focolaio. Alex Sandro e Cuadrado restano gli unici contagiati. Morata è indisponibile ...

Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società bianconera, ma il fatto che la Juventus sia partita per Milano è un chiaro segno del fatto che l'esito dell'ultimo giro di tamponi effettuat ...La Asl avrebbe fermato la squadra solo in caso di focolaio. Alex Sandro e Cuadrado restano gli unici contagiati. Morata è indisponibile ...