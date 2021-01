Riapertura scuole, ANQUAP: personale pronto ad accogliere studenti, no dad sine die (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Comunicato ANQUAP - "Da un punto di vista delle attività interne le scuole sono pronte a riaccogliere gli alunni, anche al 100% nelle scuole del secondo ciclo", così Giorgio Germani, presidente di ANQUAP - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, che raccoglie le adesioni dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi che lavorano nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Comunicato- "Da un punto di vista delle attività interne lesono pronte a rigli alunni, anche al 100% nelledel secondo ciclo", così Giorgio Germani, presidente di- Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, che raccoglie le adesioni dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi che lavorano nelle. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - HerTearAnswer20 : RT @ljttlewolf: l'Azzolina, così come tutto il governo, dovrebbe mettersi l'anima in pace e capire che le scuole NON devono riaprire e che… - infoitsalute : Covid, in Molise slitta al 17 gennaio la riapertura delle scuole. Restano aperti solo gli asili. Toma firma l'ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole nel caos, che fare? “Lezioni fino a luglio o agosto”, dice Gavosto Orizzonte Scuola I dati del monitoraggio delle situazione epidemiologica in Italia

I casi di covid-19 in Italia tornano a salire e, per la prima volta dopo 6 settimane, fanno registrare un’incremento importante. Nello specifico nella settimana compresa tra il 30 dicembre e oggi, 6 g ...

Arpino – Si torna a scuola, appello alla responsabilità, soprattutto fuori dai plessi

San Giovanni Incarico – Ordinanza di Fallone: solo l’11 gennaio la ripresa per elementari e medie Quello della riapertura delle scuole è stato l’argomento principe delle ultime ore a livello nazionale ...

I casi di covid-19 in Italia tornano a salire e, per la prima volta dopo 6 settimane, fanno registrare un’incremento importante. Nello specifico nella settimana compresa tra il 30 dicembre e oggi, 6 g ...San Giovanni Incarico – Ordinanza di Fallone: solo l’11 gennaio la ripresa per elementari e medie Quello della riapertura delle scuole è stato l’argomento principe delle ultime ore a livello nazionale ...