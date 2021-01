Reggina, per la porta si valutano Nicolas e Micai (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il campionato che riprenderà a metà gennaio, le squadre della Serie B si stanno concentrando sul calciomercato. La Reggina, che in questa prima parte di stagione ha incontrato molte difficoltà, è al lavoro per rinforzare la rosa di mister Baroni. Per la porta, dopo le incertezze mostrate da Plizzari, si seguono con interesse Nicolas dell’Udinese e Alessandro Micai della Salernitana. Reggina, Nicolas o Micai per blindare la porta Con 17 punti conquistati nelle prime 17 giornate di campionato, la Reggina si trova attualmente due lunghezze sopra la zona playout. Sicuramente un rendimento sotto le alte aspettative di inizio stagione. Dopo l’arrivo di Marco Baroni, tuttavia, ha ottenuto due vittorie prima dell’ultima sconfitta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il campionato che riprenderà a metà gennaio, le squadre della Serie B si stanno concentrando sul calciomercato. La, che in questa prima parte di stagione ha incontrato molte difficoltà, è al lavoro per rinforzare la rosa di mister Baroni. Per la, dopo le incertezze mostrate da Plizzari, si seguono con interessedell’Udinese e Alessandrodella Salernitana.per blindare laCon 17 punti conquistati nelle prime 17 giornate di campionato, lasi trova attualmente due lunghezze sopra la zona playout. Sicuramente un rendimento sotto le alte aspettative di inizio stagione. Dopo l’arrivo di Marco Baroni, tuttavia, ha ottenuto due vittorie prima dell’ultima sconfitta, ...

GiovanniZannola : Un pentito: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali'. Non trovo aggettivi adeguati… - FabioGatto10 : La prima scelta per la porta della #Reggina è #Nicolas dell’#Udinese, il brasiliano è fuori dalla lista del club fr… - MomentiCalcio : #Reggina, tutto fatto per #Micovschi e #Brlek del #Genoa: saranno a disposizione di #Baroni per la ripresa dell’att… - citynowit : “La Reggina sta per completare anche due operazioni in uscita. Attesa per il portiere ” - GGiglio99 : RT @DiMarzio: #Reggina, avanza #Micai per la porta. In corsa anche #Vigorito -