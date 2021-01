Quagliarella Juventus, pista calda: trattativa avviata, ecco la richiesta della Samp (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quagliarella Juventus – Un altro gradito ritorno a Torino? I bianconeri pensano al loro ex bomber. La ricerca di un vice Morata continua incessantemente in casa Juventus, dove Fabio Paratici sta vagliando una serie di profili in vista di un rinforzo nel mercato di riparazione. Tanti sono i nomi sul taccuino del dirigente bianconero. L’ultimo accostato alla Vecchia Signora, in ordine di tempo, è Fabio Quagliarella, in quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un clamoroso ritorno. Il bomber nativo di Castellammare di Stabia, infatti, sarebbe un profilo gradito ad Andrea Pirlo, desideroso di nuove soluzioni in un reparto che fino a questo momento non può prescindere dalla grande forma realizzativa di Ronaldo e Morata. Quagliarella Juventus, la richiesta ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Un altro gradito ritorno a Torino? I bianconeri pensano al loro ex bomber. La ricerca di un vice Morata continua incessantemente in casa, dove Fabio Paratici sta vagliando una serie di profili in vista di un rinforzo nel mercato di riparazione. Tanti sono i nomi sul taccuino del dirigente bianconero. L’ultimo accostato alla Vecchia Signora, in ordine di tempo, è Fabio, in quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un clamoroso ritorno. Il bomber nativo di Castellammare di Stabia, infatti, sarebbe un profilo gradito ad Andrea Pirlo, desideroso di nuove soluzioni in un reparto che fino a questo momento non può prescindere dalla grande forma realizzativa di Ronaldo e Morata., la...

romeoagresti : Nella lista degli attaccanti monitorati dalla #Juventus c’è anche #Quagliarella. Un’idea, per ora. ????@GoalItalia - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, differenze contrattuali tra la proposta dei bianconeri e la richiesta di #Quagliarella - ZZiliani : È quasi fatta per #Quagliarella (38 anni) alla Juventus. Gli farà da balia Buffon. - it_samp : #Quagliarella: #Ferrero ha chiesto 1 mil alla #Juventus . Fabio pronto ad abbassarsi lo stipendio per partire.… - GuruJuve : Per Quagliarella la Juve ha proposto un prestito gratuito di 6 mesi e vorrebbe dare in prestito Bernardeschi (con s… -