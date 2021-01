Probabili formazioni Serie A Mosse e scelte per le sfide della 16^ giornata

infoitsport : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus - infoitsport : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus - infoitsport : Sampdoria-Inter, ultimissime probabili formazioni: Conte va sul sicuro - infoitsport : Sampdoria-Inter, ultimissime probabili formazioni: Conte va sul sicuro - infoitsport : Sampdoria-Inter, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Gattuso. Ballottaggi: Manolas-Rrahmani 55%-45%, Zielinski-Elmas 60%-40%, Demme-Fabian 55%-45%, Politano/Petagna-Lozano 55%-45%. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agou ...Il centravanti non si è allenato per dei problemi alla caviglia: è in dubbio per domani. Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina: problemi alla caviglia per Immobile, è in dubbio. vedi letture. Pa ...