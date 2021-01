Pandemia e depressione | gli effetti devastanti del virus sulla psiche

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sapevamo già, ne avevamo già parlato. Il Covid ha,di tutti noi, un effetto devastante. E i casi sono in aumento. Ansia,, impulsività, irascibilità, una spiccata tendenza al litigio anche per futilità sulle quali in condizioni di normalità non ci sogneremmo mai di discutere. E ancora, difficoltà nell’elaborazione del lutto (per chi ha perso famigliari a causa del Corona), paura per la propria salute e quella dei propri cari, pensieri frequenti di morte o suicidio. La situazione mentale degli italiani (ma non solo degli italiani) è sempre più precaria e i medici sottolineano con fermezza: “Non possiamo più fare finta di niente”. “Le condotte impulsive sono in forte crescita, si arriva a usare il coltello come minaccia in casa, c’è chi si lava le mani con acqua ossigenata fino a ...