MR BEAN E' "MORTO"/ Rowan Atkinson “non vedo l'ora di finirla: non mi diverto più” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mr BEAN è "MORTO": l’attore Rowan Atkinson va in pensione, ma ha annunciato che continuerà a dare voce alla versione animata del celebre personaggio Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mrè "": l’attoreva in pensione, ma ha annunciato che continuerà a dare voce alla versione animata del celebre personaggio

makeupbyeiffel : raga ho sentito a metà la notizia di mr bean al tg e mi è venuto un infarto, pensavo fosse morto #RowanAtkinson #mrbean - romanticbee : RT @joey_spirit: Il vero plot twist di questo film é che Sean Bean non é morto. #Biancaneve - IWitzard : RT @joey_spirit: Il vero plot twist di questo film é che Sean Bean non é morto. #Biancaneve - musicismyiratze : RT @joey_spirit: Il vero plot twist di questo film é che Sean Bean non é morto. #Biancaneve - esseimo : RT @joey_spirit: Il vero plot twist di questo film é che Sean Bean non é morto. #Biancaneve -

