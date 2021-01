Milan-Juventus 1-1 al 45?: Calabria risponde a Chiesa | Serie A News (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan-Juventus ULTIME News - È terminato, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Juventus, 16° turno di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco Milan-Juventus 1-1 al 45?: Calabria risponde a Chiesa Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ULTIME- È terminato, a 'San Siro', il primo tempo di, 16° turno diA. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco1-1 al 45?:Pianeta

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - Fraboys69 : RT @RBauscia: Non so se lo vinceremo noi o il Milan. Ma questa Juventus è davvero una roba brutta brutta brutta - kilian_catillaz : RT @juventusfans: Contro l’Atalanta alla #Juventus annullarono un gol uguale a questo convalidato al #Milan. In quella partita intervenne i… -