Meteo Parma arriva la neve

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)saranno influenzate dalla massa d’aria fredda tipico di questo periodo dell’anno. La colonnina di mercurio si manterrà piuttosto prossima agli 0° centigradi. Se giovedì e venerdì vedranno foschia, forse anche qualche banco di nebbia, con gelate notturne, tra sabato e giorni successivi si potrebbero verificare delle precipitazioni, che probabilmente saranno a prevalente carattere nevoso. Gli ultimi dati non dannointensa sulla città di, ma deboli, forse moderate precipitazioni. Giovedì 7: foschia. Temperatura da -1°C a 2°C Vento: in media da Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 12 Km/h Venerdì 8: foschia. Temperatura da -2°C a 3°C Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 17 Km/h Sabato 9: nubi sparse, nevischio. Temperatura ...

rep_parma : Appennino Parmense, condizioni meteo proibitive: sospese le ricerche dello sci-alpinista disperso [aggiornamento de… - rep_parma : Appennino Parmense, condizioni meteo proibitive: sospese le ricerche dello sci-alpinista disperso [aggiornamento de… - rep_parma : Appennino Parmense, condizioni meteo proibitive: sospese le ricerche dello sci-alpinista disperso [aggiornamento de… - semedada : RT @rep_parma: Appennino Parmense, condizioni meteo proibitive: sospese le ricerche dello sci-alpinista disperso [aggiornamento delle 18:43… - rep_parma : Appennino Parmense, condizioni meteo proibitive: sospese le ricerche dello sci-alpinista disperso [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Parma

3bmeteo

La Dea travolge il Parma, il tecnico: "Stiamo bene e oggi abbiamo anche amministrato un po' le energie per la prossima partita con il Benevento. Muriel? Felice per lui" ...Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport ... giocatori che l’anno scorso hanno fatto una stagione logorante e che non hanno avuto tempo per recuperare». PARTITA – ...