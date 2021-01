Lei è Giorgia ed è la figlia di una nota ‘suora’ e attrice: la riconoscete? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La donna nella fotografia in basso si chiama Giorgia ed è la figlia di una famosa attrice protagonista di ‘Che Dio ci aiuti‘: la riconoscete? Giorgia Giacobetti, Fonte foto: Instagram (@ Giorgiagiacobetti)Nello scatto postato in alto vi è ritratta una bella donna sorridente, lei Giorgia ed è la figlia di una famosa ed amatissima attrice della fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti‘: riuscite a riconoscerla? Gli occhi, il sorriso ed anche il colore di capelli sono praticamente identici, eh si avete visto bene, lei è la bellissima figlia di Valeria Fabrizi: ecco chi è e che cosa fa. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Valeria Fabrizi, insieme ad Elena Sofia Ricci e non solo, sarà la protagonista ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La donna nella fotografia in basso si chiamaed è ladi una famosaprotagonista di ‘Che Dio ci aiuti‘: laGiacobetti, Fonte foto: Instagram (@giacobetti)Nello scatto postato in alto vi è ritratta una bella donna sorridente, leied è ladi una famosa ed amatissimadella fiction Rai ‘Che Dio ci aiuti‘: riuscite a riconoscerla? Gli occhi, il sorriso ed anche il colore di capelli sono praticamente identici, eh si avete visto bene, lei è la bellissimadi Valeria Fabrizi: ecco chi è e che cosa fa. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Valeria Fabrizi, insieme ad Elena Sofia Ricci e non solo, sarà la protagonista ...

elenazille_00 : RT @piccolo_bruna: Hanno appena messo Oro di Giorgia in diffusione nella casa e io penso a quel video meraviglioso girato qui su Twitter pe… - piccolo_bruna : Hanno appena messo Oro di Giorgia in diffusione nella casa e io penso a quel video meraviglioso girato qui su Twitt… - giorgia_payne : @lallicalalla C’è anche lei ma è talmente utile che non dice una parola...?? - heartsgetbr0ken : ma esattamente giulia paglianiti e lady giorgia come cazzo le modificano le foto?no ma per sapere eh, perché è stup… - astronaeut : quando è arrivata questa bambina, è venuta a salutare me e giorgia in camera e uscita ha chiesto a sua nonna chi fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei Giorgia Mamboloco lancia la sua nuova canzone in duetto con Giorgia Malerba (e fa una diretta con lei da “fatto”) Webboh La figlia di Aldo Moro firma la petizione della Meloni: "Il governo faccia il suo lavoro"

La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, ha aderito alla petizione di Giorgia Meloni per promuovere il voto di sfiducia a Giuseppe Conte e punta duramente il dito contro questo governo.

Rotondi: "Salvini e Meloni detestano Forza Italia. La sopportano solo per convenienza”

Il democristiano eletto nelle liste di Berlusconi: "Il segretario della Lega ha le sue quinte colonne nel nostro partito, sono numerose. Quanto a Renzi..." ...

La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, ha aderito alla petizione di Giorgia Meloni per promuovere il voto di sfiducia a Giuseppe Conte e punta duramente il dito contro questo governo.Il democristiano eletto nelle liste di Berlusconi: "Il segretario della Lega ha le sue quinte colonne nel nostro partito, sono numerose. Quanto a Renzi..." ...