Laura Chiatti momenti drammatici | così ha salvato la vita a suo marito

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), l’attrice ha attraversato un periodo davvero difficile per la malattia delMarco Bocci: ecco il racconto. foto facebookSono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, si sono innamorati e sposati nel 2014 dopo un vero colpo di fulmine e insieme hanno creato una bellissima famiglia con i loro due figli. Quello di cui forse non tutti sono a conoscenza però sono i gravi problemi di salute che il, l’attore Marco Bocci ha avuto diverso tempo fa che lo hanno costretto per molto tempo in ospedale. Ha raccontare tutto è stata proprio l’attrice in una lunga intervista dello scorso anno a Verissimo con Silvia Toffanin, spiegando anche il male che ha colpito ile che in pochi conoscono. Ecco ...