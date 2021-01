Juventus, Paratici: “Milan primo meritatamente. Mercato? Vedremo strada facendo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Questa è una grande partita. Il Milan è meritatamente al primo posto, noi giocheremo al massimo. La classifica la guarderemo a marzo o aprile, per ora conta solo il presente. Le assenze ce le hanno tutti e bisogna adeguarsi. Stiamo vivendo un momento difficile e la viviamo con responsabilità, facendo tutto quello che è possibile e attenendoci ai protocolli. Abbiamo una rosa competitiva e daremo il massimo”. Lo ha dichiarato Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus durante il pre partita del big match della sedicesima giornata di Serie A contro il Milan. “Pirlo? E’ il più abituato a giocare e allenare questo tipo di partite. Ha dato dimostrazione di essere pronto a questo ruolo. Vede i giocatori tutti i giorni in allenamento e credo che scelga ciò che reputa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Questa è una grande partita. Ilalposto, noi giocheremo al massimo. La classifica la guarderemo a marzo o aprile, per ora conta solo il presente. Le assenze ce le hanno tutti e bisogna adeguarsi. Stiamo vivendo un momento difficile e la viviamo con responsabilità,tutto quello che è possibile e attenendoci ai protocolli. Abbiamo una rosa competitiva e daremo il massimo”. Lo ha dichiarato Fabio, direttore sportivo delladurante il pre partita del big match della sedicesima giornata di Serie A contro il. “Pirlo? E’ il più abituato a giocare e allenare questo tipo di partite. Ha dato dimostrazione di essere pronto a questo ruolo. Vede i giocatori tutti i giorni in allenamento e credo che scelga ciò che reputa ...

