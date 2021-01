Italian Pale Ale Ipa | Birra del Borgo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Fresca, beverina, immediata e con la vena amarognola tipica del suo stile. La Ipa,Ale, didelnon tradisce le aspettative e si conferma unaquotidiana e regolarmente reperibile nelle maggiori insegne Gdo. LA DEGUSTAZIONE Di colore dorato carico con schiuma fine, bianca e soffice. Al naso giungono immediati profumi di agrumi freschi, figli dell’abbondante luppolatura, e note di frutta gialla. Di corpo snello in bocca è incredibilmente scorrevole, quasi sfuggente. Il finale, non lunghissimo, gioca sull’amaro del luppolo ed un leggero sentore di resina. Unache fa della leggerezza e facilità di beva la propria chiave di lettura. Soli 4% e corpo sottile, contornati dall’amaro aromatico tipo dello stile, la rendono compagna ideale di bevute ...

Val3ntjn4 : @IFashioned IPA italiana Italian Pale Ale ?? - IFashioned : @Val3ntjn4 Pur avendola chiamata Italian, se è una IPA (Indian Pale Ale) mi aspetto abbia un profumo complesso e una nota amara in chiusura. -

