Infermiere negazionista, sui social scrive: “Se ci credi sei covidiota” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un Infermiere negazionista dà del “covidiota” a chi crede alla pandemia e parla di montatura. L’Ordine di cui fa parte interviene duramente. Alla inaspettatamente lunga lista di coloro che pensano che la pandemia sia solamente una invenzione si aggiunge anche un Infermiere negazionista. Fa impressione apprendere di come una persona che assiste quotidianamente con i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Undà del “” a chi crede alla pandemia e parla di montatura. L’Ordine di cui fa parte interviene duramente. Alla inaspettatamente lunga lista di coloro che pensano che la pandemia sia solamente una invenzione si aggiunge anche un. Fa impressione apprendere di come una persona che assiste quotidianamente con i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - CaressaGiovanni : L'infermiere negazionista è stato segnalato all'Ordine: ora rischia la radiazione - butera_linda : RT @CriticaScient: - Negazionista non significa niente. - Se uno è infermiere non può prendere iniziative sulle prescrizioni. - Non si è r… - SavioFicorella : RT @CriticaScient: - Negazionista non significa niente. - Se uno è infermiere non può prendere iniziative sulle prescrizioni. - Non si è r… - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid https://… -