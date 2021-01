Il Napoli perde in casa contro lo Spezia in dieci uomini, ma si parla del rinnovo di Gattuso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Calcisticamente è come se fosse la Corea del Napoli. Pobega al posto di Pak Doo Ik. Certo il Napoli che lottava per lo scudetto, perse in casa contro il Perugia ultimo in classifica. Ma quel Perugia avrebbe battuto 8-0 lo Spezia. Oggi il Napoli di Gattuso (e Giuntoli) è riuscito nella titanica impresa di perdere contro uno Spezia che definire debole è poco. Non solo, ma il Napoli è stato sconfitto dallo Spezia ridotto in dieci uomini per un’espulsione. Qualcuno si lamenterà del rigore non fischiato su Fabian e di quello fischiato per lo Spezia. Ma francamente prendersela con l’arbitro quando si perde in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Calcisticamente è come se fosse la Corea del. Pobega al posto di Pak Doo Ik. Certo ilche lottava per lo scudetto, perse inil Perugia ultimo in classifica. Ma quel Perugia avrebbe battuto 8-0 lo. Oggi ildi(e Giuntoli) è riuscito nella titanica impresa direunoche definire debole è poco. Non solo, ma ilè stato sconfitto dalloridotto inper un’espulsione. Qualcuno si lamenterà del rigore non fischiato su Fabian e di quello fischiato per lo. Ma francamente prendersela con l’arbitro quando siin ...

BartolOne_17 : @Ancona_44 @AleMagno3_ Vabbè ma se perde il Napoli mica devi arrabbiarti così tanto, stai più sciallo ???? - IAMCALCIONAPOL : Il Napoli spreca e perde in casa, lo Spezia rimonta in 10 - David_Lyons_ : @Alex_Zonghetti Due partite inspiegabili: noi che perdiamo in quel modo, il Napoli che perde in casa contro lo Spez… - Alessan97387261 : @liumonti Un Napoli formato da giocatori indegni che perde una partita contro una squadra di serie d....via da Napoli tutti - guido_iannone : @_SiGonfiaLaRete Sera . Perdona la mia intrusione da tifoso del napoli mi vergogno di questa squadra che perde punt… -