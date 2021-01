Governo | Zingaretti | “Basta liti | crisi percepita come gioco di potere”

Leggi su dire

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA – “Bisogna fare presto. Abbiamo molte cose da fare per gli italiani. Il Pd intende superare le conflittualita’ all’interno della maggioranza e un clima di incertezza che puo’ arrecare danni all’azione di governo e alle condizioni di vita del Paese. La crisi in un momento di emergenza verrebbe vissuta come un gioco di potere, lontano dagli interessi dell’Italia“. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti intervistato dal Corriere della Sera.