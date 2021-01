Funerale rom | quaranta multati per le norme Covid e un latitante arrestato

(Di giovedì 7 gennaio 2021), capofamiglia rom muore in ospedale, i familiari: 'Vogliamo vederlo' 4 gennaio 2021persone multate per assembramento e spostamento ingiustificato a bordo delle loro auto ed un ...

MONTEBELLUNAFunerale blindato per Muharem Salkanovic: il capofamiglia rom morto a 65 anni per Covid. Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno tenuto d'occhio parenti e amici, arrivati ...Circa 40 persone, fra le oltre cento giunte a Montebelluna (Treviso) per assistere al funerale di un capofamiglia Rom scomparso il 31 dicembre, sono state multate dalle forze di polizia per violazione ...