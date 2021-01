Epic Games acquista un centro commerciale

Leggi su esports247

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), società creatrice di Fortnite ha deciso dire unper 95 mila dollari. E lo scopo non è quello di ampliare il proprio businness ma di trasformarlo nella propria sede e nei propri uffici. La società ha deciso di non badare a spese comprando il Cary Towne Center,che si trova nella città di Cary, nel North Carolina che, dopo vari lavori, si trasformerà a partire dal 2024 nella sede dell’azienda. Il prezzo può sembrare alto ma in realtà per, società miliardaria, sono poca cosa, basti pensare che l’azienda ha chiuso il 2020 con 5 miliardi di fatturato. Soprattutto considerando che i guadagni di Fortnite sono in continua crescita e che ad oggi detiene anche il monopolio dei ...