Effetto Biden su Riad-Doha I risvolti in Libia secondo Colombo Ispi Ecfr

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La riconciliazione tattica tra Arabia Saudita e Qatar è un fattore determinante nel Golfo. La riapertura delle relazioni bilaterali tra– che nel giugno del 2017 aveva messo i qatarini in uno stato di isolamento totale – è certamente un passo verso la stabilizzazione delle regione, con effetti che si possono prolungare all’interno dell’intera area MENA (l’acronimo che la dottrina internazionale affida alla fascia Nord Africa – Medio Oriente).quanto analizzato su queste colonne da Cinzia Bianco,ha spinto per il riavvicinamento e la chiusura della crisi consoprattutto perché interessata a recuperare terreno e buoni uffici con l’entrante amministrazione statunitense, che sarà guidata dal democratico Joe(che potrebbe tenere con l’Arabia Saudita una ...

Tony_Montana87 : @gcamp269 @teoxandra I fatti sarebbero i giornalai sotto effetto di droghe che raccontano queste frottole? Perché i… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Biden

I Dem potrebbero farcela in Georgia, se così fosse ci sarà un maggiore stimolo per contrastare gli effetti del Covid. Cosa farebbero le borse?Gli Stati Uniti graziano il vino italiano dai dazi aggiuntivi che saranno in vigore dal prossimo 12 gennaio. Coldiretti accoglie positivamente l’annuncio degli USA, una decisione importante per il nos ...