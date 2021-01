Classifica Tour de Ski 2021 femminile: Jessie Diggins sempre prima, tre azzurre tra le trenta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa al femminile del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 km pursuit in tecnica classica. Dopo la prova odierna restano 48 le atlete in gara. Nella Classifica del Tour de Ski la statunitense Jessie Diggins rafforza il primato, portando il margine sulla connazionale Rosie Brennan a 22?, mentre risale in terza piazza la russa Yulia Stupak, ora a 58?, davanti alla svedese Frida Karlsson, quarta a 1’29”. Così le azzurre: Anna Comarella 21ma a 5’04”, Lucia Scardoni 24ma a 6’31”, Francesca Franchi 30ma a 7’10”, Martina Di Centa 41ma a 9’43” ed Ilaria Debertolis 43ma a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa aldelde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 km pursuit in tecnica classica. Dopo la prova odierna restano 48 le atlete in gara. Nelladelde Ski la statunitenserafforza ilto, portando il margine sulla connazionale Rosie Brennan a 22?, mentre risale in terza piazza la russa Yulia Stupak, ora a 58?, davanti alla svedese Frida Karlsson, quarta a 1’29”. Così le: Anna Comarella 21ma a 5’04”, Lucia Scardoni 24ma a 6’31”, Francesca Franchi 30ma a 7’10”, Martina Di Centa 41ma a 9’43” ed Ilaria Debertolis 43ma a ...

infoitsport : Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione - infoitsport : Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Frida Karlsson si difende: 'Tattica sbagliata? Non è vero, è stata la migliore per la classifica del Tour' https:/… - FondoItalia : Fondo - Frida Karlsson si difende: 'Tattica sbagliata? Non è vero, è stata la migliore per la classifica del Tour' - zazoomblog : Classifica Tour de Ski femminile 2021: Jessie Diggins nuova leader 5” su Brennan e 10” su Karlsson - #Classifica… -