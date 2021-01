Cina, PMI servizi perde slancio a dicembre ma conferma crescita terziario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – confermata la ripresa dell’economia cinese, anche se perde smalto l’espansione del settore terziario, che pesa per oltre il 60% sull’attività economica. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 56,3 punti a dicembre dai 57,8 precedenti, confermandosi sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. Il PMI composito cala a 55,8 punti dai 57,5 precedenti, che rappresentavano il livello più alto dell’indice dell’ultimo decennio. (Foto: Yinan Chen) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) –ta la ripresa dell’economia cinese, anche sesmalto l’espansione del settore, che pesa per oltre il 60% sull’attività economica. Il PMI deielaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 56,3 punti adai 57,8 precedenti,ndosi sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. Il PMI composito cala a 55,8 punti dai 57,5 precedenti, che rappresentavano il livello più alto dell’indice dell’ultimo decennio. (Foto: Yinan Chen)

Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 56,3 punti a dicembre dai 57,8 precedenti, confermandosi sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione ...

Future Eurostoxx 50 in ripresa

. Future Eurostoxx 50 in ripresa. Il future sale dell'1% circa a 3562 euro. Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,9 ...

Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è sceso a quota 56,3 punti a dicembre dai 57,8 precedenti, confermandosi sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione .... Future Eurostoxx 50 in ripresa. Il future sale dell'1% circa a 3562 euro. Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,9 ...