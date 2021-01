Calciomercato Monza: in arrivo Ricci dal Sassuolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Calciomercato Monza: nuovo colpo per il club brianzolo che ha chiuso per l’arrivo di Federico Ricci dal Sassuolo Nuovo colpo per il Monza di Brocchi. Come riporta Gianluca Di Marzio, è in arrivo Federico Ricci dal Sassuolo. Il giocatore si trasferirà in Lombardia con la formula del prestito gratuito con bonus in caso di promozione in Serie A del club lombardo. All’inizio della prossima settimana il passaggio sarà chiuso definitivamente, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021): nuovo colpo per il club brianzolo che ha chiuso per l’di FedericodalNuovo colpo per ildi Brocchi. Come riporta Gianluca Di Marzio, è inFedericodal. Il giocatore si trasferirà in Lombardia con la formula del prestito gratuito con bonus in caso di promozione in Serie A del club lombardo. All’inizio della prossima settimana il passaggio sarà chiuso definitivamente, Leggi su Calcionews24.com

Ettore Gliozzi in campo durante la partita contro il Pescara (foto credit Cosenza Calcio) Adesso è tempo di calciomercato ... La prima sarà contro il Monza sabato 16 gennaio, la seconda contro ...

Il calciatore è stato per cinque stagioni perno della squadra calabrese prima di firmare, da svincolato, con il Monza. A distanza di alcuni mesi si potrebbe paventare la possibilità di un suo ...

