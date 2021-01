Arrested Movement | la body positivity al maschile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) È dal 2018 che il fotografo canadese Anthony Patrick Manieri scatta immagini ai corpi degli uomini, realizzando ritratti che mettono a nudo diverse fisicità e disabilità. Si tratta di istantanee che sottolineano come sia importante creare e supportare un discorso sullaal. Da questa idea è nato l’(www.instagram.com/), un movimento che evidenzia come anche gli uomini siano vittime di un sistema mediatico di “perfezione impossibile”. Un’iniziativa che sostiene psicologicamente coloro che non si accettano, proponendo loro di praticare un’altra via, quella di amarsi. Una reazione a catena L’è partito proprio da lui, fotografo professionista che per anni ...