"A giugno 15 milioni di vaccinati" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "Auspichiamo di avere entro giugno almeno 25-30 milioni di dosi dalle due aziende i cui vaccini sono gia' disponibili e contiamo di poter ottenere forniture addizionali oltre quelle prenotate. Per quel periodo avremo comunque immunizzato circa 15 milioni di italiani mettendo in sicurezza le persone piu' a rischio e i luoghi nevralgici: ospedali e strutture per anziani": lo afferma il virologo Giorgio Palu', presidente dell'Agenzia nazionale del farmaco, Aifa, in un'intervista al Corriere della Sera. L'epidemia "verrebbe contenuta", ha osservato Palu', "e' vero, il virus continuerebbe a circolare nelle altre categorie di soggetti, soprattutto piu' giovani, meno esposti alle conseguenze gravi della malattia". "Una certezza l'abbiamo: i vaccini finora autorizzati sono molto efficaci oltre che sicuri", ha aggiunto.

