Vaccino anti covid per Restivo, campione di nuoto e laureando in medicina. «Grazie Università di Firenze» (Di martedì 5 gennaio 2021) Matteo Restivo, nuotatore medaglia di bronzo sui 200 dorso agli Europei di Glasgow, è il primo uomo delle piscine ad essere stato vaccinato contro il covid non per l'attività agonistica, ma in quanto laureando in medicina all'Università di Firenze che ha deciso di far vaccinare anche chi deve frequentare i reparti per tironici e tesi Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Matteo, nuotatore medaglia di bronzo sui 200 dorso agli Europei di Glasgow, è il primo uomo delle piscine ad essere stato vaccinato contro ilnon per l'attività agonistica, ma in quantoinall'diche ha deciso di far vaccinare anche chi deve frequentare i reparti per tironici e tesi

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - defra_andrea : RT @udogumpel: Sull’italianità della #ReiThera: è controllata al 100% da Keires AG, Basel, società svizzera, a sua volta 100% di Gsk, e ha… - ACeschia : RT @FrancoBechis: Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino anti-Covid, quali sono gli effetti collaterali? Possono assumerlo i celiaci e le mamme che allattano?… Il Fatto Quotidiano Cremlino conferma: Putin e Merkel discutono possibile produzione congiunta di vaccini anti-COVID

Le 'questioni riguardanti la cooperazione nella lotta contro la pandemia del coronavirus sono state discusse ponendo l'accento sulle possibili prospettive di produzione congiunta di vaccini . Si è con ...

Vaccino Covid, a Napoli arrivata la seconda spedizione Pfizer con 33 mila dosi

È arrivata stamattina a Napoli la seconda spedizione dei vaccini Pfizer contro il Covid-19. Si tratta ancora di circa 33.000 dosi che in questo momenti sono in consegna nei 27 hub regionali per la ...

Le 'questioni riguardanti la cooperazione nella lotta contro la pandemia del coronavirus sono state discusse ponendo l'accento sulle possibili prospettive di produzione congiunta di vaccini . Si è con ...È arrivata stamattina a Napoli la seconda spedizione dei vaccini Pfizer contro il Covid-19. Si tratta ancora di circa 33.000 dosi che in questo momenti sono in consegna nei 27 hub regionali per la ...