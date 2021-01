Roccapiemonte | presto impianto di videosorveglianza | finanziamento di 40mila euro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La città disaràdotata di un nuovo sistema diper un territorio più sicuro e protetto. Ad annunciarlo il Sindaco Carmine Pagano che rende noto che il progetto presentato dal Comando di Polizia Municipale del Comune diguidato da Graziano Lamanna, ha ottenuto undi 40 miladal Ministero dell’Interno. Il progetto era stato presentato per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza in città, finalizzato a integrare le azioni di controllo effettuate dagli organi di polizia.avrà un sistema dicomposto da telecamere di ultima generazione e che si pone come obiettivi quello di prevenire ...