Pirlo: 'Milan-Juve non è decisiva. Nuovi positivi? Stiamo aspettando...' (Di martedì 5 gennaio 2021) TORINO - "Abbiamo fatto gli esami stamattina, Stiamo aspettando di capire se ci saranno altri positivi dopo Alex Sandro. Lo sapremo nel pomeriggio". Questa è la prima informazione che dà Andrea Pirlo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 gennaio 2021) TORINO - "Abbiamo fatto gli esami stamattina,di capire se ci saranno altridopo Alex Sandro. Lo sapremo nel pomeriggio". Questa è la prima informazione che dà Andrea...

romeoagresti : #Pirlo: “#Morata? Non credo che possa essere a disposizione per la sfida contro il Milan' ?????? - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «@paudybala_JR sta abbastanza bene, dovrebbe essere della partita. Per me domani sarà una serata… - RosyProietti : RT @forumJuventus: Pirlo pre #MilanJuve: 'Andiamo a San Siro per fare bene, queste sono le partite più belle. La classifica non dobbiamo ve… - JUVENTI94068942 : RT @forumJuventus: Pirlo pre #MilanJuve: 'Andiamo a San Siro per fare bene, queste sono le partite più belle. La classifica non dobbiamo ve… -