Nainggolan, ecco quando Conte mi ha ferito (Di martedì 5 gennaio 2021) Radja Naiggolan nell’intervista per il Corriere dello Sport ha parlato di molti argomenti. Dal suo punto di vista della situazione Zaniolo, all’ultimo anno con l’Inter e di Conte. Così ha descritto la sua avventura con il tecnico salentino: “?È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così. Io sono integro, sano. Non ho mancato un allenamento, non ho fatto un minuto di ritardo”. In seguito ha parlato anche del motivo del suo ritorno a Cagliari: “Se sono tornato è perché mi ha voluto lui (Giulini). Ha un progetto, è ambizioso, vuole vincere. E io condivido questo sogno. Sono tornato nella città dove vivono le mie figlie, questa è stata una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Radja Naiggolan nell’intervista per il Corriere dello Sport ha parlato di molti argomenti. Dal suo punto di vista della situazione Zaniolo, all’ultimo anno con l’Inter e di. Così ha descritto la sua avventura con il tecnico salentino: “?È un grandissimo tecnico. Ma sono rimastodopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così. Io sono integro, sano. Non ho mancato un allenamento, non ho fatto un minuto di ritardo”. In seguito ha parlato anche del motivo del suo ritorno a Cagliari: “Se sono tornato è perché mi ha voluto lui (Giulini). Ha un progetto, è ambizioso, vuole vincere. E io condivido questo sogno. Sono tornato nella città dove vivono le mie figlie, questa è stata una ...

