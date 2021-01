MODES | il fashion retailer italiano a cura di Aldo Carpinteri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo essere stata per molto Stefania Mode,è finalmente sbarcato online e ha in programma grosse novità per 2021. Ildiha infatti aperto lo store ufficiale sul web e sta già riscuotendo un grandissimo successo che la porteranno quest’anno a sorprendere ancora! Parliamo d’altronde di una delle poche boutique online di qualità: un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati d’alta moda ma anche per coloro che hanno sempre un occhio attento allo stile. Ilpropone un catalogo straordinariamente ricco di proposte, tutte selezionate con estremada parte di. Non si tratta dunque della solita boutique, perché ...