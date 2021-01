Inzaghi | ' Blackout e torti arbitrali ci hanno penalizzati Restiamo uniti'

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA - La Lazio a caccia della prima vittoria del 2021. Dopo il pareggio contro il Genoa, arriva la Fiorentina all'Olimpico. Servono punti, ora, per tornare a risalire la classifica. Il treno ...

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi è intervenuto su Lazio Style Radio parlando della partita con la Fiorentina: “Sappiamo quanto sarà importante. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto buone ...Simone Inzaghi, allenatore della Lazio ... Abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano e col Genoa, questi blackout non possiamo permetterceli per la classifica. Voglio vedere motivazioni per domani».