In stallo la verifica di governo | ora i fari sono puntati sul Senato

(Di martedì 5 gennaio 2021) AGI – Non è ancora stato fissato il Consiglio dei ministri sul recovery plan, che comunque si terrà dopo l'Epifania. Prima dovrà esserci il chiarimento politico all'interno della maggioranza, perché in questo momento Renzi si metterebbe di traverso. Non c'e' un ‘timing' sulla risoluzione della crisi e non c'è ancora una data delle eventuali dimissioni delle ministre di Italia Viva. “Conte ci aveva detto che rispondeva alle questioni che abbiamo posto ai primi di gennaio. Stiamo ancora aspettando”, spiega un ‘big' di Iv. Il braccio di ferro potrebbe durare ancora diversi giorni. “E intanto Conte si logora ancora di più”, taglia corto un esponente renziano. Ed è in attesa pure il Pd che si aspetta un passo avanti del presidente del Consiglio per una mediazione. Sotto traccia i pontieri stanno lavorando al percorso di una crisi pilotata ma – come spiega un ministro - “nessuno si ...