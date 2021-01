In regione più di 8mila vaccinati in 24 ore, somministrate la metà delle dosi disponibili (Di martedì 5 gennaio 2021) ... in home page e nella sezione 'Salute', all'indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Praticamente minuto per minuto, sono disponibili i vaccini fatti a livello regionale,... Leggi su cesenatoday (Di martedì 5 gennaio 2021) ... in home page e nella sezione 'Salute', all'indirizzo https://salute..emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. Praticamente minuto per minuto, sonoi vaccini fatti a livello regionale,...

mariocalabresi : La #RegioneLombardia promette di arrivare a fare 10mila vaccinazioni al giorno. Tropo poco: Significa che a Natale… - ShooterHatesYou : Anche nella somministrazione del vaccino si vedono le enormi differenze organizzative e di efficienza tra regione e… - Comincini : Pare che cose sconvenienti non le dica solo #Gallera... Cara Sottosegretaria @szampa56: il Governo di una nazione c… - silviajuve71 : RT @Alberto_Cirio: ++Proseguono a pieno ritmo le #vaccinazioni anti #Covid in Piemonte. Sono già più di 22 mila le persone vaccinate tra il… - briformistatp : RT @carmelomiceliPD: Da oggi la #Sicilia di #Musumeci e #Miccichè è l’unica regione d’Italia che non ha una presenza femmine in Giunta. DO… -

Ultime Notizie dalla rete : regione più Tetra Pak nella carta. In Piemonte è possibile? Eco dalle Città