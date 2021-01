“Il tuo volto non lo dimenticherà nessuno” Tv in lutto | morto l’attore delle fiction Una carriera lunga e ricca di successi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021)nel mondo del cinema e della televisione.di film e numerose serie televisive,a 72 anni. La notizia è rimbalzata sul web e sui social è arrivata una vera e propria pioggia di commenti e ricordi da parte dei fan e dei colleghi. “Se n’è andato via un grande attore efamiliare degli appassionatiserie tv. Addio, riposa in pace” si legge su Twitter.era apparso in tantissime serie tv edi successo. Aveva recitato in X-Files, Bosch e nel film con Daniel Craig e Rooney Mara intitolato “Millennium – Uomini che odiano le donne”, oltre che pubblicare due album con l’etichetta discografica United Artist Records.Nelle scorse ore la famiglia di George Gerdes ha annunciato la sua scomparsa. In molti lo ...