Il commissario Arcuri dice che non siamo in ritardo sui vaccini (Di martedì 5 gennaio 2021) «Sono passati solo quattro giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi». Il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in una lettera al Corriere della sera respinge le critiche sui ritardi italiani nella campagna di vaccinazione, in risposta alle domande rivolte ieri da Antonio Scurati sul quotidiano. «Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo», spiega Arcuri. Partendo dalle dosi dei vaccini, il commissario scrive che «l’Italia ha promosso un sistema centralizzato, conferendo all’Ue la responsabilità di negoziare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) «Sono passati solo quattro giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi». Ilall’emergenza coronavirus Domenicoin una lettera al Corriere della sera respinge le critiche sui ritardi italiani nella campagna di vaccinazione, in risposta alle domande rivolte ieri da Antonio Scurati sul quotidiano. «Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo», spiega. Partendo dalle dosi dei, ilscrive che «l’Italia ha promosso un sistema centralizzato, conferendo all’Ue la responsabilità di negoziare ...

