Hockey pista | Serie A1 2021 | Valdagno vince ancora | bene anche Lodi | Sarzana e Forte dei Marmi

Giornata numero 13 nella Serie A1 di Hockey su pista 2021 che si è disputata infrasettimanalmente, e che ha visto la Why Sport Valdagno confermarsi in testa alla classifica, superando senza troppi problemi il Lanaro Breganze. Dal 2-1 al quarto d'ora, ecco l'allungo decisivo dei padroni di casa, che hanno chiuso il primo tempo sul 4-1, terminando la contesa sul 4-2, dopo il tiro diretto di Pol Gallifa. Gli Amatori Lodi non hanno però mollato il passo, e contro Bassano sono riusciti a trovare il vantaggio solamente nel finale della prima frazione sul 4-3, rischiando più volte nella ripresa, ma conservando i tre punti fino alla sirena, sul punteggio di 6-4, mentre la tripletta di Nuno Soares ha permesso alla Tierre Montebello di avere la meglio sulla Edilfox Grosseto, per 6-3.

Lugano, battuti pure i Tigers. La differenza nei secondi 20’

Dopo un primo tempo equilibrato i bianconeri prendono in mano il gioco e frastornano il Langnau con cinque schiaffi, di cui 3 di Bertaggia ...

