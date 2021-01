Highlights e gol Tottenham-Brentford 2-0, Coppa di Lega 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gli Highlights e i gol di Tottenham-Brentford 2-0, match valevole per la semifinale di Coppa di Lega 2020/2021. Gli Spurs raggiungono la finale grazie alle reti di Sissoko al 12? e di Son al 70?. I londinesi, tuttavia, hanno corso qualche brivido nel corso del secondo tempo, quando il VAR li ha graziati annullando per fuorigioco la rete dell’1-1 di Toney. Il Tottenham attende ora la propria avversaria, ossia la vincente del match che si disputerà domani a Old Trafford tra Manchester United e Manchester City. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Glie i gol di2-0, match valevole per la semifinale didi. Gli Spurs raggiungono la finale grazie alle reti di Sissoko al 12? e di Son al 70?. I londinesi, tuttavia, hanno corso qualche brivido nel corso del secondo tempo, quando il VAR li ha graziati annullando per fuorigioco la rete dell’1-1 di Toney. Ilattende ora la propria avversaria, ossia la vincente del match che si disputerà domani a Old Trafford tra Manchester United e Manchester City. SportFace.

